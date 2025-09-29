Konya'da cansız beden bulundu

Konya'da yol kenarında cansız beden bulundu
Konya'da yol kenarında cansız beden bulundu. Yapılan incelemenin ardından cansız beden, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü
Konya'nın merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi Karaman Caddesi'nde, sabah saatlerinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yaşar Taşdelenoğlu'nun (28) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.