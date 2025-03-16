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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü | Son dakika haberleri

        Konya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

        Konya'nın Yunak ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 22:52 Güncelleme: 16.03.2025 - 22:52
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        Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti
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        İddiaya göre, Kuzören Mahallesi Ayamlar Yaylası mevkisinde Paşa Ç. (60) ile kardeşi ve yeğeni arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

        Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Paşa Ç, İsmail Ç. (53) ve oğlu Ömer Osman Ç'yi (25) silahla vurdu. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen baba ve oğlu hayatını kaybetti.

        Cinayet şüphelisi Paşa Ç, olay yerinden kaçtıktan sonra jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra Yunak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

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