Konya’da minibüs ağaca çarptı: 7 yaralı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Servet Akın (34) yönetimindeki 42 AH 527 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun kenarında ağaca çarptı.

DHA'nın haberine göre; kazada minibüsteki 7 yolcu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.