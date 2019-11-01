Vücut ısıları düşmüş, kıyafetleri ıslanmıştı

Zafer Samancı'nın haberine göre, olay Konya’nın merkez meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde yaşandı. Sokaktan geçen Hulusi Çoban ağlama seslerinin olduğu yöne doğru hareket etti. Çoban bir binanın önünde altlarına karton serilmiş 2 bebek ile bir çocuk olduğunu görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri biri kız diğeri erkek olan ve 2 aylık olduğu tahmin edilen ikizler ile yine 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğunu buldu. Soğuktan vücut ısıları oldukça düşen çocukları ambulansa alan 112 sağlık ekipleri ilk müdahalelerini ambulansta yaptı.

İkiz bebeklerin bezleri 112 hemşiresi tarafından değiştirilirken karton üzerine bırakılan çocukların ıslanan kıyafetleri de yine sağlık ekipleri tarafından değiştirildi. Soğuk havada bir karton üzerinde sokağa terk edilen 3 çocuğu Suriye uyruklu olduğu öğrenilirken polis çocukları sokağa terk edenleri bulmak için çalışma başlattı.

Çocukları bulan Hulusi Çoban ise ‘Bir cenazede dönüyordum. Bebek ağlama sesi duydum. Sesin olduğu yöne doğru gidince karton üzerine bırakılmış 2 bebek ile 1 çocuk gördüm. Hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdim onlar gelene kadar çocukların yanında kaldım’ dedi.