Konya'da 2,5 saat arayla dehşet: Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
Konya'da bir emlakçı, tartıştığı arkadaşını tabancayla ağır yaraladıktan 2,5 saat sonra ofisini bastığı mimar arkadaşını da av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 37 yaşındaki emlakçı Mevlüt T., dün arkadaşı Hasan Aktepe (32) ile Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'nde bilinmeyen nedenle tartıştı.
AĞIR YARALADI
Tartışmanın büyümesi ile Mevlüt T., tabanca ile Aktepe'yi karnından vurup, kaçtı. Sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Aktepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Aktepe'yi yaraladıktan 2,5 saat sonra Yazır Mahallesi Topak Sokak'a gelen Mevlüt T., saat 23.30 sıralarında mimar arkadaşı Necati Şadi Kılıç'ı (29) da ofisinde av tüfeği ile vurdu.
MİMAR ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ
Göğsünden yaralanan Kılıç hayatını kaybetti.
Mevlüt T., olay yerine yakın bir noktada Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Soşturma sürüyor.