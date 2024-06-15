Konya bayram namazı saati 2024: Konya Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Konya bayram namaz saatini duyurdu. Bayram günü cami ve mescitlere gidecek olan vatandaşlar önceden açıklanan namaz vaktine uygun hareket etmek istiyor. Bayram namazına geç kalmak istemeyen müslümanlar, erkenden Konya bayram namazı vakitlerini araştırıyor. Peki Konya bayram namazı saati kaçta? İşte Konya Kurban Bayramı namazı saati vakti 2024
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Konya Bayram namazı saati Kurban bayramı dolasıyla araştırılıyor. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınıyor. Peki Konya’da bayram namazı ne zaman kılınacak, ezan saat kaçta? İşte Diyanet namaz vakitleri ile 2024 Konya bayram namazı saati
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KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Konya'da bayram namazı 16 Haziran Pazar günü saat 06.01'de kılınacak.
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KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?
İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü’l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.
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TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR?
Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).
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Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).