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        Konutlarda doğal gaz zammı ne kadar oldu, kaç TL? Evde kullanılan doğal gaza ne kadar zam geldi?

        Kış ayına girmeden önce konutlardaki doğal gaz fiyatları güncellendi. Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesinde ağustosta geçerli olacak yeni fiyat listesi duyuruldu. Peki Konutlarda doğalgaz zammı ne kadar oldu, kaç TL? Evde kullanılan doğalgaza ne kadar zam geldi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 16:57 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:32
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          Konutlarda doğalgaz zammı Ağustos ayı itibariyle başlıyor. Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)'ın internet sitesinde ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı. İşte Konutlarda doğal gaz zammı ücreti

        • 2

          KONUTLARDA DOĞALGAZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

          Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada "Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır. Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir" denildi.

          Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır. Gaz alım bedelindeki yüzde 38’lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir.

        • 3

          Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır. Diğer bir deyişle 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL’den 9,4 TL’ye çıkmıştır.

          Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi hariç kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise Türkiye geneli için ortalama yüzde 28,7 oranında artmıştır. Söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 11,8 TL’den 15,2 TL’ye çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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