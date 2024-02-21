KONUTDER anketi: Satışta ve üretimde düşüş sürecek

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KONUTDER’in Ekim – Aralık 2023 Üretici Beklenti Anketine göre, 1. El Konut Satışlarında ve Yabancıya Satışlarda yaşanan düşüşün devam edeceği, buna bağlı olarak konut üretiminde de azalma olacağı öngörülüyor.

KONUTDER’in Ekim – Aralık 2023 Üretici Beklenti Anketine göre, 2024’ün ilk 6 ayına ilişkin

markalı konut üreticilerinin beklenti ve öngörüleri şöyle sıralanıyor:

BİRİNCİ EL SATIŞLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Markalı konut üreticisi firmaların 4’te 3’ü, Birinci el konut satış adetlerinin önümüzdeki 6 ay

içinde büyük oranda azalacağını düşünüyor.

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YABANCIYA SATIŞTA AZALAM BEKLENTİSİ ARTIYOR

Bir önceki ankette üyelerin %50’si yabancıya konut satışlarında gelecek 6 ayda herhangi bir

değişim beklemiyorken, son ankete göre üyelerin yaklaşık yüzde 60’ı yabancıya konut

satışlarında gelecek 6 ayda azalma olacağını düşünüyor.

FİYATLARDA ARTIŞ BEKLENTİSİ DÜŞÜŞTE

Bir önceki ankette üyelerin % 73’ü konut fiyatlarının artacağını belirtirken, son ankette ise bu

oran %54.5’e düşmüş görünüyor.

MALİYETLERDE ARTIŞ SÜRECEK

KONUTDER üyelerinin neredeyse tamamı maliyetlerin artacağı konusunda hemfikir. Maliyetlerle ilgili üyelerin öngörüsünde 3 ay içerisinde bir değişiklik olmadığı görülüyor.

İŞÇİLİK VE MALZEME MALİYETLERİ ARTACAK

Üyelerinin tamamı geçen dönemde olduğu gibi işçilik ve malzeme maliyetlerinin artacağı

beklentisine sahip.

ÜRETİMDE AZALMA BEKLENTİSİ

Üyelerin %72.7’si konut üretiminin azalacağını düşünüyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ARTIŞ

Üyeler, kentsel dönüşüm alanındaki üretimde ise genel üretime göre daha umutlular. Üyelerin %68.2’si bu alanda üretim artacak görüşünde.

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KREDİ FAİZLERİNDE ZİRVE GÖRÜLDÜ MÜ?

Önceki dönemde KONUTDER üyelerinin %73’ü konut kredi faiz oranlarının artacağını ön

görürken, son ankete göre bu oran %40.9’a gerilemiş bulunuyor.

KREDİLİ SATIŞLARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK

KONUTDER üyelerinin % 86.4’ü kredili konut satışlarının azalacağını öngörüyor. Kredili

satışların azalacağını düşünenlerin oranı bir önceki dönemde %72.7 iken bu dönemde yüzde

86.4’e yükselmiş görünüyor.

KİRADA ARTIŞ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Önceki dönemde hiçbir üye kira fiyatlarının azalacağını beklememekle birlikte, yüksek oranda

kiraların artacağını öngörürken, son anket verilerine göre konut kiralarının artacağı yönündeki

görüşler %50’lere gerilemiş bulunuyor.

KONUTDER BAŞKANI KUMOVA: VERİ ODAKLI STRATEJİMİZ DEVAM EDECEK

KONUTDER’in NielsenIQ Türkiye ile birlikte markalı konut üreticisi firmaların en üst yöneticilerine yönelik 3 aylık periyodlarla uyguladığı beklenti anketi, gayrimenkul sektöründe yapılan ilk çalışma olma özelliği taşıyor.

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Anket, Birinci el konut satış adetleri, yabancıya satış adetleri, konut fiyatları, konut maliyetleri, işçilik ve malzeme maliyetleri, kredili konut satış adetleri, kentsel dönüşüm alanında üretilecek konut sayısı, konut kredisi faiz oranları ve kira fiyatlarına yönelik rakam ve öngörüleri ortaya koyuyor.

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, başlattıkları bu çalışmaların gayrimenkul sektörü için

kritik öneme sahip olduğunu belirterek, geçtiğimiz aylarda yayınladıkları ‘İstanbul’un 10 Yıllık

Konut Strateji Raporu’nun ardından, şimdi de açıkladıkları bu beklenti anketinin, KONUTDER’in

veri odaklı stratejisinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Kumova, başta İstanbul olmak üzere esasen tüm ülkenin konut ihtiyacını derli toplu bir biçimde ortaya koyan bir araştırma raporuna ihtiyaç olduğunu, başlattıkları araştırmalarla oldukça önemli veriler elde ettiklerini ve bu verileri şeffaf bir şekilde kamuoyu ile de paylaştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Şimdi de yine konut sektöründe bir ilk olarak 6 aylık beklentilerin yer aldığı bir rapor paylaşmaya başlıyoruz. Üçer aylık periyodlarla yenilenecek “KONUTDER Üyeleri Konut Sektörü Beklenti Anketi-6 Aylık Beklenti Göstergeleri” adlı raporumuz, markalı konut üreticilerinin öngörülerini yansıtacak.

NielsenIQ Türkiye ile birlikte hazırladığımız rapor, bugünün verilerini geçmiş dönemlerle karşılaştırma imkânını da sunacak. Böylece sektörün değişen beklentileri öne çıkacak. Sektörün tüm gündemlerini başlıklar halinde içeren yeni çalışmamız yalnızca sektör temsilcilerine değil konut yatırımı yapacak vatandaşa, sektörümüzü besleyen alt sektörlere ve karar vericiler de ışık tutacak.”