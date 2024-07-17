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TÜİK haziran ayı konut satış verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında Türkiye'de 79 bin 313 adet konut satıldı. Satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 düştü.

Haziranda konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu.

Böylece yılın ilk 6 ayında toplam konut satışı 545 bin 74 adet oldu. Satışlar geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 3.7 geriledi.

Genel satışlardaki gerileme görece düşük kalırken özellikle çalışan kesimin konuta erişimini gösteren kredili satışlarda atılan parasal sıkılaşma adımlarının etkisiyle sert bir gerileme yaşandı.

Ocak-Haziran 2024'te kredili satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57.7 gerileyerek 51 bin 415 adette kaldı. REKLAM Konut satış sayısı, Haziran 2024: .png YABANCIYA SATIŞTA YÜZDE 45'LİK DÜŞÜŞ Yabancılara yapılan konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %45,1 azalarak bin 440 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 593 ile Antalya, 478 ile İstanbul ve 116 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45.7 azalarak 10 bin 461'e geriledi.

Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 332 ile Rusya, 156 ile İran ve 102 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.