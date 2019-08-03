03 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konut kredisi faiz oranları ne kadar? sorusu bugün Ziraat Bankası'nın hamlesi sonrası araştırılıyor. Ziraat Bankası konut kredisinde 180 ay vade ve 1'in altında faiz uygulayacağını duyurdu. Öğleden sonra da Vakıfbank ve ardından da Halkbank konut kredilerinde 180 ay vade ile 0,99 faiz oranı uygulayacağını açıkladı. VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları haberimizde.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 1 milyon ve üzeri krediler için ise faiz oranı aylık 1.39 olarak açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hafta başında ekonomi gazetecileriyle yaptığı toplantıda konut kredilerinde 10 yıl üzeri vadelerin konuşulacağını vurgulamıştı.
Kredi Tutarı
Azami Vade
Faiz Oranı
500.000'e kadar
180 ay
Aylık 0,99
500.001 – 1.000.000
180 ay
Aylık 1,19
1 milyon üzeri
180 ay
Aylık 1,39
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
VakıfBank da konut kredisi aylık faiz oranını 500 bin TL ye kadar yüzde 0,99’a, bireysel ihtiyaç kredisi aylık faiz oranını ise VakıfBank maaş müşterileri için yüzde 1,49’a, diğer müşteriler için yüzde 1,59’a çekti. Banka, ayrıca konut projelerindeki faiz oranını,kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık yüzde 0,79’a indirdi.
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da kredi faizlerini indirdi. Halkbank, 1 Ağustos itibarıyla konut kredileri, tüketici kredileri ve ticari kredilerde faiz oranlarını aşağı çektiğini duyurdu. Tüketici kredilerinde 60 aya kadar vadeyle aylık yüzde 1.49'dan başlayan faiz oranları sunan banka, aylık yüzde 0,99'dan başlayan seçeneklerle de konut kredisi desteği sağlayacak. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları bankaya katkı payı ödeyerek, müşterilerine yüzde 0.79 faiz oranı ile kredi kullanabilecek
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