Konut kredii faiz oranları 2025 yılının en çok araştırılan konu başlığı oluyor. Ev sahibi olmak isteyenler düşük konut kredisi faiz oranları ve şartlarını inceliyor. Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %46'dan %43'e indirmişti. Bununla birlikte faiz oranlarında düşüş yaşandı. Peki en uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor? İşte konut kredisi oranları