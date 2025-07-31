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        Haberler Bilgi Ekonomi KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2025! En uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor, hesaplama nasıl yapılır?

        Konut kredisi faiz oranları 2025: En uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor?

        Uzun süredir beklenen düşük faizli konut kredisi başladı. Merkez Bankası faiz indirimi sonrası konut kredisi oranında düşüş oldu. Konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası, İş Bankası, VakıfBank, Halkbank, Garanti Bankası gibi bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Bazı bankalarda faizler 2,69 oranına düşerken bazılarında 3,23 oranında seyrediyor. Peki, en uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor, hesaplama nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 10:24 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:44
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        • 1

          Konut kredii faiz oranları 2025 yılının en çok araştırılan konu başlığı oluyor. Ev sahibi olmak isteyenler düşük konut kredisi faiz oranları ve şartlarını inceliyor. Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %46'dan %43'e indirmişti. Bununla birlikte faiz oranlarında düşüş yaşandı. Peki en uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor? İşte konut kredisi oranları

        • 2

          GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

          Garanti Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,99 oran ve aylık 30 bin 797 TL taksitle veriyor.

        • 3

          HALKBANK

          Halkbank, 1 milyon TL'lik konut kredisini, 120 ay, aylık %2,79 oran ve aylık 28,966,07 TL taksitle veriyor.

        • 4

          İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

          İş Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %3,10 oran ve aylık 31 bin 815 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3 milyon 849 bin TL olarak yansıyor.

        • 5

          VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

          Vakıfbank, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,79 oran ve aylık 28.966,08 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.475.920,18 TL olarak yansıyor.

        • 6

          ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

          Ziraat Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,69 oran ve aylık 38 bin 46 TL taksitle veriyor.

          *Konut kredisi ödeme planı gibi detaylar için ilgili bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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