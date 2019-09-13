Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 325 baz puanlık faiz indiriminin ardından kamu bankaları öncülüğünde pek çok bankanın konut kredisi faiz oranları merak konusu oldu. Peki Eylül 2019 itibariyle en uygun konut kredi faiz oranları ne kadar?

İşte Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank konut kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 1 milyon ve üzeri krediler için ise faiz oranı aylık 1.39 olarak açıklandı.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Vakıfbank konut kredisi aylık faiz oranını 500 bin TL ye kadar yüzde 0,99’a çekti. Banka, ayrıca konut projelerindeki faiz oranını, kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık yüzde 0,79’a indirdi.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da 180 aya kadar vadelerde aylık yüzde 0,99'dan başlayan seçeneklerle konut kredisi desteği sağlıyor. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları bankaya katkı payı ödeyerek, müşterilerine yüzde 0.79 faiz oranı ile kredi kullanabilecek.