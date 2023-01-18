Konut fiyat artışında açık ara lideriz!

İngiltere merkezli emlak danışmanlık firması Knight Frank, 2022 yılının 3. çeyreğine dair Küresel Konut Fiyatı Endeksi sonuçlarını duyurdu.

56 ülkenin dahil edildiği listede ortalama fiyat artışı yüzde 8 olurken, Türkiye yüzde 189,2'lik artışla açık ara zirvede yer aldı. Estonya yüzde 27,3, Macaristan yüzde 23,7 ile 2 ve 3. olarak sıralandı.

Enflasyondan ayrıştırılmış rakamlara göre ise Türkiye'de fiyat yükselişi yüzde 57.6 oldu. Bu alanda İsrail'de yüzde 13,2, İzlanda'da ise yüzde 12,2 artış yaşandı.

Raporda konut fiyatlarıyla ilgili şu saptamalar yapıldı:

56 ülkede fiyat artışları, ilk çeyrekteki ortalama yüzde 10,9 seviyesindeydi, 3. çeyrekte yüzde 8'e düştü.

Enflasyon ayrıştırıldığında ortalama yüzde 0,3'lük düşüş yaşanıyor. Ancak bu yine de beklenenden az. Endekste yer alan 56 ülkeden 48'inde hala yükseliş var.

Türkiye'deki yükselişin ana nedeni yüksek enflasyon.

Faiz oranlarında en fazla artışa giden ülkelerin konut fiyatlarında düşüş var. Kanada fiyat artış sıralamasında 10. sıradan 34. sıraya, Avustralya 28. sıradan 47. sıraya, Yeni Zelanda ise 41. sıradan 52. sıraya indi.

ABD'de Mart 2022'de yüzde 21 olan fiyat artışı, yüzde 11'e düştü. Burada mortgage faizlerinin 2002'den bu yana ilk kez yüzde 7'yi aşması etkili oldu.

Asya'da en yüksek fiyat artışı yüzde 14 ile Singapur'da gerçekleşti. Yatırımcılar artan kira gelirlerinden faydalanmak için hisse senetlerinden gayrimenkule yöneldi.

Birleşik Krallık, yıllık yüzde 10'luk artışla orta sıralarda yer alıyor, eylül ayında fiyatların düşmesiyle listede gerilediler.

Yalnızca 6 ülkede fiyatlar düştü, bunlar; Güney Kore, Hong Kong, Peru, Çin, Yeni Zelanda ve Fas oldu.

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