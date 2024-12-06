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        Haberler Bilgi Yaşam Konuşmakta zorlanan kekemeler, nasıl akıcı bir şekilde şarkı söyleyebiliyorlar?

        Kekemeliği olan insanlar nasıl akıcı bir şekilde şarkı söyleyebilir?

        Genellikle küçük yaştaki çocuklarda çok daha sık görülen kekemelik, ani gerçekleşen korku anları ve travmalar gibi durumlar, çocukların kekeme olmasına neden olabilir. Peki, ileri düzeyde kekemeliği olan insanlar şarkı söylemeye başladıklarında nasıl akıcı bir şekilde, takılmadan şarkı söyleyebilirler? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 17:30 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:30
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        Kekemeler takılmadan nasıl şarkı söyleyebiliyor?
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        Çocukluk döneminin aksine, yetişkinlikte oluşan kekemelik durumu kalıcı olabilir. Fakat, şarkı söylemeyi etkileyecek bir durum oluşturmaz.

        1. KEKEMELİK TÜRLERİ VE SINIFLANDIRMASI

        Nasıl ortaya çıktığı tam olarak anlaşılamamış olmasına rağmen kekemelik iki farklı şekilde sınıflandırılıyor. Bilinen bir beyin hasarı veya bilinen başka bir neden olmaksızın çocukluğun erken dönemlerinde ortaya çıkan gelişimsel kekemelik en yaygın görülen kekemelik türü. Nörolojik kekemelik ise felç ve kafa travması gibi beyin hasarları sonucu ortaya çıkıyor.

        2. KEKEMELİK VE ŞARKI SÖYLEME İLİŞKİSİ

        Ancak konuşurken zorluk yaşayan kekemelerin zorlanmadan şarkı söyleyebildiğine tanık olmuşsunuzdur. Aslında bu durum sadece kekemelerde değil beyin hasarı nedeniyle konuşma güçlüğü yaşayan insanlarda da görülüyor. Bu nedenle kekemelik, felç, beyin hasarı gibi sorunlar nedeniyle konuşma problemi yaşayan insanların tedavisinde şarkı söyleme terapileri kullanılabiliyor. Bu durumun nedeninin, konuşma sırasında beynin sol tarafı etkinken, sayı saymak ya da bilinen bir şarkıyı söylemek gibi mantıksal bir düşünme süreci gerektirmeyen sözlü ifadelerde beynin ağırlıklı olarak sağ tarafının etkin olması olduğu düşünülüyor.

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        3. KONUŞMA VE ŞARKI SÖYLEME

        Benzer davranışsal özellikler olarak görülseler de konuşma ve şarkı söyleme aslında beyinde tamamen aynı mekanizmalarla ortaya çıkmıyor. Beynin konuşma sırasında etkin olan bazı bölümlerinin müzikle ilgili bazı işlevlerin gerçekleşmesi sırasında da etkin olduğu biliniyor. Ancak araştırmalar şarkı söylerken beynin sağ tarafının da etkin olduğunu gösteriyor.

        4. KEKEMELİK DUYUSAL VERİ İŞLEME

        Kekemeler şarkı söylemenin dışında fısıldarken ve kendi seslerini duymadıklarında da takılmadan konuşabiliyor. Konuşma sırasında beyin kulaktan gelen işitsel verileri, ses tellerinin ve ağız hareketlerinin kontrol edilmesinde kullanıyor. Normalde bu duyusal veriler beynin sol tarafındaki premotor kortekste birleştiriliyor. Bazı bilim insanları kekemeliğin nedeninin konuşma süreçlerinde ortaya çıkan bir problem değil, beynin sol tarafındaki bir bozukluk sonucu duyusal verilerin doğru şekilde birleştirilememesi olduğunu düşünüyor.

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        5. ŞARKI SÖYLEMENİN İLETİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

        Çoğu iletişim iki yönlüdür. Bir sonraki cevabınızı planlayamadığınız, öngörülemeyen bir sohbeti içerir. Ayrıca diğer kişi veya kişilerin sözünüzü kesmesi veya sabırsızlanması ihtimalini de barındırır. Ancak şarkı söylemek çoğunlukla tek yönlü bir iletişimdir ve bu zorlukların olasılığını ortadan kaldırır. Şarkı söylerken öngörülemeyen bir sohbetle karşılaşmaktansa genellikle sözleri ezberleriz ve karaokede olmadığımız sürece seyircilerden birinin sözünüzü kesmeyi planlaması pek olası değildir.

        6. KEKEMELİK VE TEK YÖNLÜ İLETİŞİM

        Birçok ebeveyn, bir çocuğun kendi kendine oynadığında veya kendi kendine konuştuğunda kekemeliğinin mevcut olmadığını söyledi. Bu, şarkı söylerken tek yönlü iletişimin kekemeliği azaltmasının nedeni ile benzer olabilir.

        KALICI BİR TEDAVİ MÜMKÜN MÜ?

        Bilinen bir şey de şarkı söylemek, aksan eklemek veya konuşma şeklinizi başka şekilde değiştirmek kekemeliği azaltabilse de, bunun kalıcı bir tedavi yöntemi olmadığıdır; birinin konuşmasını 7/24 değiştirmesini beklemek mantıksızdır.

        KEKEMELİK ENDİŞESİ OLANLAR İÇİN ÖNERİ

        Ancak kekemeliğiniz konusunda endişeliyseniz, lütfen hayatınızın geri kalanında şarkı söylemeye başvurmadan önce bir konuşma dili terapistiyle görüşün.

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