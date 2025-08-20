Konserde yasak aşk skandalının ardından Chris Martin: Bunu yapmaya devam edeceğiz

Geçen ay Coldplay'in Boston konserinde büyük bir skandal yaşanmış, konserdeki 'kiss cam' adlı dev ekrana yansıyan sarmaş dolaş bir çiftin yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Günlerce konuşulan olay sonrası, aynı şirkette birinin CEO, diğerinin de insan kaynakları müdürü olduğu ortaya çıkan ikili, işlerinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Coldplay'in solisti Chris Martin, konserlerindeki seyirci kamerası hakkında yorum yaparak grubun Boston konserinde yaşanan skandala rağmen neden bu kamerayı konserde kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

Chris Martin, İngiltere'de verdiği konser sırasında, uzun zamandır dev ekranı kullandıklarını ve yakın zamanda büyük bir olayın yaşandığını söyledikten sonra, "Hayat size limonlar fırlatır ve limonata yapmak zorundasınızdır. Bu yüzden bunu yapmaya devam edeceğiz, çünkü bazılarınızla tanışacağız" diye konuştu.

'Hayat size limon verdiğinde limonata yapın' sözü, zorluklar veya talihsizlikler karşısında iyimserliği ve olumlu tavrı teşvik etmek için kullanılan atasözü niteliğinde bir ifade olarak biliniyor.

Chris Martin, skandal yasak aşk ifşasının yaşandığı Boston konserine katılan bir seyircisiyle İngiltere konserinde etkileşime geçerek, "O fiyaskodan sonra tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim" dedi. NE OLMUŞTU? Temmuz ayında ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde 'kiss cam' adlı canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti yakalayınca, grubun solisti Chris Martin; “Şu ikisine bir bakın” diyerek anons yaptı. Ancak görüntülenen ikili, kameraları görünce paniğe kapıldı; erkek hızla yere eğilip kamera açısından çıktı, kadın ise arkasını döndü. Chris Martin ise sahneden olayı esprili bir dille yorumlarken; “Ya aralarında bir yasak aşk var ya da sadece çok utangaçlar” dedi. Martin'in sunduğu seçeneklerden ilki doğru çıktı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerdeki kişilerin Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı. Her ikisinin de başkalarıyla evli olduğu bilgisi de sosyal medyada yayıldı. Andy Byron'ın eşi Megan Kerrigan Byron'ın, skandal ifşanın ardından sosyal medya hesaplarından 'Byron' soyadını kaldırması dikkat çekti.

Önce Andy Byron, CEO'luk görevinden; ardından Kristin Cabot, insan kaynakları müdürlüğü görevinden istifa etti.