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Hyundai iki konsept modelini üretime alıyor

Koreli üretici Hyundai, kısa bir süre önce tanıttığı ilk konsept otomobilinin üretime geçeceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, elektrikli konseptler Prophecy ve 45'in önümüzdeki 18 ay içinde yollarda olacağı bildirildi. Hyundai'nin 2025'e kadar 23 yeni elektrikli model tanıtma hedefi bulunuyor

29.04.2020 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
Hyundai
HABERTURK.COM

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, kısa bir süre önce tanıttığı iki konsept modelinin üretime geçeceğini duyurdu.

1930'lu yılların otomobillerinden esinlenerek geliştirilen Prophecy ve 1970'lerin SUV modellerini çağrıştıran 45 isimli konsept otomobillerin önümüzdeki 18 ay içinde yollarda olacağı kaydedildi.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Hyundai'in Başkan Yardımcısı SangYup Lee, Prophecy'nin hali hazırda yollarda olan Ioniq modelinin yerini alabileceğinin sinyalini verdi.

Elektrikle çalışacak iki otomobilde de Koreli üreticinin yeni elektrikli-global modüler platformuna (E-GMP) yer verileceği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu iki otomobilin Hyundai'nin yeni tasarım çizgisini de gözler önüne sereceği belirtiliyor.

Buna göre, önümüzdeki yıllarda her Hyundai modelinin kendine has bir tasarımının olacağı açıklanıyor. Koreli üreticinin bu sayede modelleri birbirlerine benzeyen markalardan ayrışmayı hedeflediği kaydediliyor.

Öte yandan, Hyundai'nin 2025'e kadar 23 yeni elektrikli model tanıtmayı hedeflediği de belirtiliyor.

Prophecy konsepti, direksiyon yerine kumandalara yer verilmesi ve kokpiti boydan boya saran bilgi ekranları ile dikkatleri üzerine çekmişti.

45 konsepti ise ters yöne açılan kapıları ve dönebilen ön koltukları ile ilgi uyandırmıştı.

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