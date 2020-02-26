Kongo Demokratik Cumhuriyetinde yargıçlar greve ara verdi

AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) maaşlarında ve çalışma koşullarında iyileştirme talep eden yargıçların 10 Şubat'tan bu yana sürdürdükleri greve ara verdikleri bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, daha iyi bir maaş ve çalışma koşulları talep eden yargıçlar, hükümetle müzakerelerin sürmesini sağlamak için iyi niyet göstergesi olarak süresiz grevlerini askıya aldı.

Kongo Özerk Yargıçlar Birliği Başkanı Edmond Isofa, sorunlara en kısa zamanda çözüm bulunması için greve ara verdiklerini kaydetti.

Yargıçların şu anki kötü çalışma koşullarını kabul etmeyeceğini belirten Isofa, greve ara verilen süreçte müzakerelerdeki ilerlemeye göre yeniden iş durdurma kararı alabileceklerini vurguladı.

Bugünden itibaren mahkemelerde yeniden göreve başlayan yargıçlar, KDC yönetiminden görev yüklerini azaltmalarını da istiyor.

Yargıçlar Yüksek Konseyi, temmuz ayında hükümete maaş ve ek ödeme tekliflerini sunmuştu.

KDC'de, adalet sistemi insan hakları örgütleri tarafından yozlaşmış olarak değerlendiriliyor.

Bu arada, eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, 2018'de yolsuzlukla suçlanan 250 hakimi görevden almıştı.