Konferans Ligi'nde 1. eleme turu başladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşları, oynanan 2 karşılaşmayla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları, 2 karşılaşmayla başladı.
Galler ekibi Caernarfon Town, ilk maçta evinde 2-0 yendiği Kuzey İrlanda temsilcisi Crusaders'e karşı deplasmanda normal süresini 3-1 geride bitirdiği maçı uzatmaların ardından seri penaltılarda 8-7 kazanarak 2. tura çıkan taraf oldu.
Letonya temsilcisi Auda, sahasında 2-0 yendiği rakibi Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı deplasmanda da 1-0 mağlup ederek 2. tura çıktı.