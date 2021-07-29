Türk Dil Kurumu'na göre; iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte konargeçer kelimesinin yazılış şekli...

KONARGÖÇER NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "konargeçer" kelimesi beraber yazılıyor.

KONARGÖÇER NE DEMEK?

sıfat, mecaz, (kona'rgöçer)

Göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli yerleşmeyen (aşiret, oba vb.), göçerkonar.