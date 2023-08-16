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        Haberler Gündem Güncel Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı - Son dakika haberler

        Bakan Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri devir teslim törenlerine katıldı

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonrasında Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen devir-teslim törenlerine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:52
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        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, törende, emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti.

        Orgeneral Avsever'e yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunan Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Bayraktaroğlu'na da başarılar diledi.

        Törende, emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan (solda), görevi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na (sağda) devretti.
        Törende, emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan (solda), görevi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na (sağda) devretti.

        Törende, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da yer aldı.

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        Törende, emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever (solda), görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na (sağda) devretti.
        Törende, emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever (solda), görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na (sağda) devretti.

        Bakan Güler, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı.

        Törende, emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, görevi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na devretti.

        Törende, emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan (solda), görevi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na (sağda) devretti. Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
        Törende, emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan (solda), görevi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na (sağda) devretti. Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
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        Emekliye ayrılan Orgeneral Gülan'a yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Kadıoğlu'na başarılar diledi.

        Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

        #haberler
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