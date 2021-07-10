Komşuların yol kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Olay, saat 12.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Ortaköy Caddesi'nde meydana geldi. Tevhid Şenkal, 3 yıl önce iki katlı evinin alt katını sattığı Nazım Ok'tan eve giriş yaparken başka bir yolu kullanmasını istedi.

Komşular arasında bu nedenle husumet oluştu. Bugün Tevhid Şenkal ile Nazım Ok'un eşi Ziyaver Ok bu nedenle tartıştı. Ziyaver Ok'un haber verdiği eşi Nazım Ok eve geldi.

Nazım Ok evin bahçesine girdiği sırada komşusu Tevhid Şenkal tabanca ile ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Nazım ve Ziyaver Ok çifti kanlar içinde yere yığıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde komşular arasında çıkan kavgada silahla vurulan Nazım Ok (fotoğraftaki) hayatını kaybederken, eşi Ziyaver Ok ise ağır yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başından vurulan Nazım Ok'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

2 kurşun isabet eden Ziyaver Ok ise Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Nazım Ok'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp eve gelen Ok çiftinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Öldürülen Nazım Ok'un PTT'den emekli olduğu ve ilçede kıraathane işlettiği öğrenildi.

Tevhid Şenkal



Jandarma tarafından gözaltına alınan Tevhid Şenkal´ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.