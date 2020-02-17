17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kentte Korutürk Mahallesi'nde 3 katlı tripleks villada oturan Okan Bükey, yan komşusu I.B.'nin villasını kanunsuz yolla bir anaokuluna kiraya verdiğini belirtip, 2017 yılının Ağustos ayında hem Balçova Belediyesi'ne hem de İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.
DHA'nın haberine göre, dilekçelerin ardından başlatılan inceleme sonucunda, anaokulu kapatıldı. Bunun üzerine I.B. de aynı parsel üzerinde, aralarında kendisinden şikayetçi olan Okan Bükey'in villasının da yer aldığı bitişik nizamdaki aynı tip 12 villada kaçak eklentiler olduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.
Şikayeti üzerine, Balçova Belediyesi 12 villayı incelemeye aldı. İncelemenin ardından bodrum katının duvarlarına pencere takıldığı ve villaların içindeki havuzların üzerlerinin tahta panellerle kapatıldığı tespit edildi. Nisan ayında villalar mühürledi ve söz konusu pencereler ve havuzların üzerine yerleştirilen tahta paneller için yıkım kararı verildi. Villa sahiplerinin mühürlerin kaldırılması için başvurması üzerine İdare Mahkemesi'nde açılan dava, sürüyor.
'MADDE BAĞIMLILARI EVLERİN İÇİNE GİRİYORDU, YAPTIRMAK ZORUNDAYDIK'
Konuyla ilgili açıklama yapan Okan Bükey, villalarının mühürlenmesine gerekçe olarak gösterilen konular hakkında Balçova Belediyesi'ne 'tadilat projesi' verdiklerini ancak kabul edilmediğini söyledi.
Bükey, "Bodrum katına takılan bazı pencereler var. Projede bu bölgelerin açık olması gerektiği belirtiliyor. Ancak bizler, zaman içinde buraları kapatmak zorunda kaldık. Çünkü, madde bağımlıları evin içine kadar girip alkol ve uyuşturucu madde alıyorlardı, sokak hayvanları da evin içini pisletiyordu. Bu noktalara bu pencereler keyif yapmak için takılmadı. Havuzların üstünün kapanmasının sebebi ise, yine altyapı yetersizliğidir. Çünkü kanalizasyon borularından taşan pis sular, havuzun içine giriyor. Biz de bu yüzden havuzları iptal edip, üzerlerini kapatmak zorunda kaldık. Bu iki mühürleme sebebi hakkında belediyeye yapmış olduğumuz 'tadilat projesi' başvuruları kabul edilmedi. Kabul edilememe sebebini merak ediyoruz" dedi.
'BİR METREKARE BİLE ALAN KAZANMADIK, VERGİSİNİ DE ÖDÜYORUZ'
Bükey, projeye aykırı olduğu söylenen söz konusu işlemler nedeniyle bir metrekare bile fazladan yer kazanımı olmadığının altını çizip, "Bu işlemler mecburiyetten yapılmış işlemlerdir. Pencere takılan bölümün vergisini zaten kuruşu kuruşuna ödüyoruz" dedi.
'KANUNEN İMZALAMAMIZ GEREKEN MUVAFFAKATNAMEYİ İMZALAMADIK'
Okan Bükey, anaokulunun kapanmasının ardından söz konusu mülkün spor salonuna kirayı verildiğini belirtip, "Bunun için Belediye'den ve İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden ruhsat alınmış. Ancak kanun şöyle diyor; 'mesken nitelikteki taşınmazların iş yerine çevrilebilmesi için ana parsel üzerindeki diğer paydaşların muvafakatname imzalaması şarttır.' Yani bu kişiler burayı iş yeri yapacaklarsa, aynı parsel üzerindeki diğer kişilerden rızaları olduklarına dair imza almalıdırlar. Oysa bizden böyle bir imza alınmadı. Bu kişi, ‘İmar Affı'ndan faydalanıp, e-devlet üzerinden verdiği beyanla evini iş yerine çevirdi, bu kanunen yasaktır. Bu konuyla alakalı olarak da hukuk mücadelemiz sürüyor" dedi.
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