Komşu'dan İsrail takımlarına men çağrısı

Yunanistan'da Olympiakos taraftarları İsrail’in Gazze’deki saldırılarını "soykırım ve zorla yerinden etme" olarak nitelendirerek, İsrail takımlarının uluslararası turnuvalardan men edilmesi çağrısında bulundu.

Olimpiakos taraftar gruplarının, Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla 31 Ekim’de Basketbol Avrupa Ligi kapsamında başkent Atina'da oynanacak Hapoel Tel Aviv maçına ilişkin sosyal medya hesabı Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Olimpiakos, yoksulluğun, dayanışmanın ve mücadelenin mahallerinde doğdu. Bu sahada katliamların temsilcileri hoş karşılanmayacak." ifadesi yer aldı.

İsrail takımlarının Avrupa’da oynamaya devam etmesinin "çifte standart" olarak nitelendirilen açıklamada, Filistin’de sivillere yönelik saldırılar son bulmadan İsrail takımlarının tüm uluslararası organizasyonlardan men edilmesi gerektiği vurgulandı.