Kompozisyon okul yıllarında en çok karşımıza çıkan ve bazen sinir olduğumuz bazen de severek yazdığımız bir anlatım biçimidir. Kompozisyonun amacı; kendi duygularımızı, düşüncelerimizi, bilgilerimizi ve görüşlerimizi başkalarına aktarmak üzere yazılır. Kompozisyonda öncelikle bir düzen vardır. Kompozisyon yazarken rastgele bir şeyler karalamak olmaz. Sonuçta hayatta her şey bir hiyerarşi içinde yürür ve anlatımda bu hiyerarşiyle daha iyi gösterilebilmektedir.

Hayatın içerisinde tüm işlerde bir kompozisyon hakim değil midir zaten! Tüm tasarımlar, tüm çalışmalar ve yapılan her iş bir kompozisyon düzeni içerisinde oluşturulmaktadır. Kompozisyon her hangi bir konu ile ilgili, bilgi, duygu ve görüşlerden yarar sağlayarak etkili ve planlı, bir yazı yazmak ya da konuşma yapmak demektir.

Kompozisyon Nasıl Yazılır ve Kuralları Nelerdir?

Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri yazılı kompozisyonun en önemli kuralıdır.

Giriş Bölümü:

Tasarlanan ve yazılmak istenen konunun içerdiği ilk düşüncelerin ifade edilmesini içeren bölümüdür. Bu bölümün içeriği genelde kısa ve öz olmalıdır. Sadece açıklama yapılmalı ve ayrıntıya girilmemelidir. İmla kuralları dâhilinde giriş bölümü tamamlanır.

Gelişme Bölümü:

Giriş bölümünde sunumu yapılan konu hakkında geniş içerik, örnek ve açıklamalarla konu yoğun olarak anlatılır. Gelişme bölümü giriş bölümü gibi dar çerçevede ele alınmaz. Örnek kendi halinde anlatılır, belirtilmez. Gelişme bölümü istenileni verecek şekilde en az 3 paragraf içermelidir.

Sonuç Bölümü:

Giriş bölümü ve gelişme bölümünün ana konusunun toparlanması yapılarak kısa ve öz belirtmelerle kompozisyon tamamlanır.

Kompozisyonda en önemli ayrıntılar; sözcük tekrarından kaçınmak, ifadenin yalın ve doğru olması, düzgün bir anlatım ve kelimeler içermesi, imla kurallarının ve satır başlarının unutulmaması gereklidir.