Komposto ve hoşaf arasındaki fark

Uzun zamandır Osmanlı mutfağında olan ardından günümüze kadar gelmiş olan hoşaf ve komposto bazen kafa karıştırıcı bir sorunsala dönebiliyor. Acaba ikisinin arasındaki farklar nedir?
Çocuklara sağlıklı içecek sunmak isteyen annelerin en yakın dostu, Ramazan sofralarının iç ferahlatıcısı, az şekerle yapıldığında sağlıklı beslenenlerin serinletici içeceği olan hoşaf ve komposto birbirinden ayrı şeylerdir.
Komposto Nedir?
Komposto bir Orta çağ içeceğidir. Yapımında meyve ve şeker şurubu temel malzeme olarak kullanılmıştır. Meyvenin kendi şekeri ve çeşitli baharatlar kompostoya lezzet vermektedir. Dileyen tarçın, vanilya, portakal, Hindistan cevizi, üzüm koyarak kompostosunu yapabiliyordu. İsteğe bağlı olarak soğuk ve sıcak servis edilebilir.
Orta çağ İngiltere’sinde ana menüden önce servis edilirdi. Rönesans Döneminde yemeklerden hemen sonra servis edilirdi. Bazı kaynaklar kompostonun Bizans içeceği olduğunu söylemiyor değil. Kompostolar malzemelerin az olmasından çok kolay yapılır olmasından dolayı tercih sebebi olmuştur. Avrupa’da bir dönem Yahudi yemeği olarak tanınmıştı. Bazı yerler üzerine tarçın, vanilya ekleyerek sunum yapıyordu.
Komposto ve hoşaf arasında öyle çok büyük fark olmamasına karşın hoşaf kuru meyvelerle yapılır, komposto ise yaş meyveler kullanılarak yapılırdı.
Hoşaf daha çok Anadolu’ya özgüdür. Hoş Ab dan türetilmiştir. Hoş su manasına gelir. Komposto ise Latinceden türeyen compositus kelimesinden gelip karışım manasına gelir.
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