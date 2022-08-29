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Komiser yardımcısını arkadaşı öldürdü!

İstanbul Sancaktepe'de komiser yardımcısı Sinan Aytığ (31), tartıştığı arkadaşı Aynur A. (35) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Aynur A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Aytığ'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi

29.08.2022 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul Sancaktepe'de kan donduran olay! Komiser yardımcısı arkadaşı tarafından öldürüldü
Komiser yardımcısını arkadaşı öldürdü!
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DHA

İstanbul Sancaktepe'de, Fatih Mahallesi Samandıra-Kartal Bağlantı yolunda dün saat 03.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi.

ARAÇ İÇİNDE TARTIŞMA YAŞANDI

İddiaya göre; Van'a tayin olan Çavuşbaşı Polis Merkezi Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı Sinan Aytığ (31), arkadaşı Aynur A. (35) ile araç içerisinde tartışmaya başladı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Aynur A. yanında bulunan silahla Sinan Aytığ'ı başından vurdu. Aytığ, yaralanırken, Aynur A. silahı atarak olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aytığ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

2 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, komiser yardımcı Sinan Aytığ'ın silahının belinde olduğunu, araç içinde ve dışında 2 adet boş kovan bulunduğunu tespit etti. Aytığ'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Polis ekipleri Aynur A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan hayatını kaybeden komiser yardımcısı Sinan Aytığ'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu yakın zamanda Van'a ataması yapıldığı öğrenildi.

CENAZESİ BİTLİS'E GÖTÜRÜLDÜ

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Aytığ'ın cenazesi Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Aytığ'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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