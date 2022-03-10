Seyircinin karşısına çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Komedi Mola'nın prömiyeri yapıldı.

Handan Ekici, Erdal Ayna, İbrahim Kaçmaz, Ayşe Taylan, Ali Babat, Özgür Kılıççı, Melike Kamer, Şafia Erbil, Uğur Erol, Defne Melek Gür, Rohat Abay, Nuri Aslan'ın rol aldığı 'Komedi Mola'yı oyunda rol de alan Erdal Ayna yönetiyor.