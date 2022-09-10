Koluna, boynuna altınları taktı! Para yerine silah çıkardı!

İHA

İstanbul'da olay, 8 Eylül'de, saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. ALTINLARI BOYNUNA VE KOLUNA TAKTI İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre kadın soyguncu önce müşteri olarak kuyumcuya girdi. Daha sonra 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını koluna ve boynuna taktı.

ÇANTASINDAN SİLAH ÇIKARDI Çantasından para çıkaracak gibi yapan kadın, para yerine silah çekerek kuyumcuya doğrulttu ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI O anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kuyumcu sahibi Ö.Ö. (27) konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.

GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİK TESPİTİ Bunun üzerine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı ve güvenlik kameralarını izledi. Kimlik bilgileri tespit edilen 26 yaşındaki A.Ö. isimli kadın, olayda kullandığı silah ve çalınan ziynet eşyaları ile birlikte ekipler tarafından yakalandı. ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI A.Ö. isimli şüpheli hakkında sevk edildiği adli makamlarda adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.