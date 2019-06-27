Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Muş’ta 47 yıldır koltuk değnekleri ile hayatını sürdüren bedensel engelli Faik Erikli’nin (50),zor şartlarda yaşamını sürdürdüğünü fark eden gençler, Muş Derneği çatısı altında bir araya gelerek yapmış oldukları çağrılar sonrasında Erikli’nin motosiklet hayalini hayata geçirdi. Dernek gönüllüleri, hem bir engeli kaldırmış oldu hem de bir hayali gerçekleştirdi.

TAM 47 YILLIK HAYALİYDİ

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Muş Derneği Başkanı Osman Koç, “Muş'un simgesi haline gelen Faik abimiz 47 yıldır maalesef eziyet çekiyordu. Bundan kurtulması için yardımsever insanlarımız sayesinde, genç arkadaşlarımızın destekleri ile elektrikli, benzinli motosikleti kendisine hediye ettik. Tabiri caizse 47 yıldır koltuk değnekleriyle arkadaştı ama artık hamdolsun onlardan kurtuldu” dedi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Bedensel engelli Faik Erikli ise “Çok uzun yıllardır maalesef koltuk değnekleri ile yürüyordum. Bugün hamdolsun gönüllü gençlerin desteği ile 47 yıllık arkadaşlarımdan kurtuldum. Motosikleti almalarından dolayı çok mutlu oldum. İyi ki iyilik var. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.