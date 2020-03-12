Koltuk altı ağrısı neden olur?

12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koltuk altı bölgesinde şiddetli geçmez bir ağrı,sızlama meydana gelmesiyle günümüzün mahvolmasına sebep olan koltuk altı ağrısı nedir? Koltuk altı ağrıması neye işarettir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
KOLTUK ALTI AĞRISI NEDİR?
Koltuk altı bölgesinde yanma,sızma gibi hissedilen tüm ağrılara koltuk ağrısı denir. Bu ağrıların en büyük nedenleri arasında jilet kullanmak,lazerli epilasyon yapmak, sir ağda gibi yöntemler bu ağrının meydana gelmesinde büyük rol oynar. Erkeklere oranla kadınlarda fazla görülmesinin nedenlerinden biriside kadınların sütyen kullanması,epilasyon işlemlerinden dolayı bu tarz ağrılar meydana gelir.
KOLTUK ALTI AĞRISI NEDEN OLUR?
Lenf bezlerinin enfeksiyon kapması sonucu şişmesi koltuk altı ağrısına neden olur. Bunun yanı sıra yeteri kadar temizlenmemesi,stres,kimyasal içeren parfüm kullanılması,yanlış tıraşlama,hastalıklara bağlı olan aşırı terlemede koltuk altı ağrısına neden olur. Bu tür ağrılar hafife alınmamalı aksi halde gelişmekte olan meme kanseri ve lenforme kanseri içinde geç olabilir. Bu tür ağrılar için genel cerrahi bölümüne gidilir.
KOLTUK ALTI AĞRISI HANGİ HASTALIKLARA İŞARETTİR?
Kas ağrısı; Genellikle ağırlık kaldıran veya yorucu aktivitelerde bulunan insanlarda daha çok görülür. Kas gerginliği, etkilenen bölgede zayıflık, sertlik, yorgunluk ve hatta yanma hissine neden olabilir. Bunu rahatlatmak için iltihaplanmayı tedavi edin ve çekilen veya yırtılan kasa daha fazla zarar vermekten kaçının.
Aksiller Lenfadentit; Aksiller lenfadentit bir enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkar. Doktorunuz, problemin nedenini belirlemek için bir kan testi, kanser olasılığını ekarte etmek için bir biyopsi yapabilir.
Belirtileri şunlardır;
Kalp krizi ve anjina; Anjina, kalbe yeterli kan ulaşmadığı zaman ortaya çıkan yoğun bir ağrıdır. Ve bu ağrı vücudun diğer bölgelerine, kollara, omuzlara; boyun, sırt ve koltuk altlarına yayılabilir. Bu sırada, aşağıda verilen semptomları yaşarsınız:
Meme kanseri; Koltuk altı ağrısının meme kanserinin semptomlarından bir tanesi olması, teşhisin kesinlikle kanser olacağı anlamına gelmez ,bu yüzden paniğe kapılmamak gerekir. Bu kanser türü, vücut, meme dokusunda süt üreten kanalların hücrelerine saldırdığında ortaya çıkar. Kaynağı bez doku da olabilir. Lenf düğümleri çok iltihaplanırsa bu durum koltuk altı bölgesini etkileyebilir. Bazı uyarı işaretleri şunlardır:
Asit reflü; Tıp çevresinde asit reflü olarak adlandırılan bu rahatsızlık aynı zamanda hazımsızlık olarak da bilinir. Yemek yedikten sonra midenizdeki asitler yiyecekleri daha küçük parçalara ayırır.
Bununla birlikte, bazı durumlarda, vücut kasları zayıflayabilir ve mide suları yemek borusuna doğru yükselir; bu da göğüste, koltuk altı bölgesine kadar ulaşabilen yanma hissine neden olur.
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