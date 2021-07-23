Kolonya nasıl yazılır? Sorusu merak konusu oldu. Fransızca eau de cologne ""Köln suyu", Köln kentinde 1709"dan itibaren Johann Maria Farina ve varisleri tarafından üretilen alkollü esans" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Cologne "Almanya"da bir kent, Köln" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Colonia Agrippinensis özel adından evrilmiştir. Bu sözcük Latince colonia "koloni" sözcüğünden türetilmiştir. Peki, TDK'ya göre Kolonya nasıl yazılır? İşte kolonyanın kelime anlamı...

KOLONYA NASIL YAZILIR? KOLONYA ANLAMI

isim, (kolo'nya), İtalyanca colonia

İçinde limon, lavanta, tütün vb. bitkilerin yağı bulunan, hafif kokulu alkollü bir madde:

"O giderken yanaklarına, ellerine kolonya sürdürdü." - Halide Edip Adıvar