Kolonoskopi diyeti sürecinde yapılması gerekenler

Kolonoskopi; kalın bağırsağın incelenmesi yöntemidir. Bu yöntemin düzgün ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için kalınbağırsağın temizliğinin doğru ve düzgün bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir. İnceleme için 3 gün öncesinden bu yönteme uygun bir şekilde diyet uygulamak ve kalın bağırsakta bulunan kalıntıların dışarı atılmasını sağlamak gerekmektedir.
Yapılacak bu uygulama öncesinde mutlaka uzak durulması gereken yiyecekler şunlardır;
- İçerisinde salça, baharat ve çeşni bulunan yiyecekler,
- Taze ve konserve olarak satılan sebze ve meyve çeşitleri,
- Kuru fasulye, mercimek, nohut, barbunya gibi gaz yapıcı baklagiller,
- Mısır, patates, bulgur,
- Kepekli bisküvi ve ekmek çeşitleri,
- Süt ve süt ürünleri,
- Sütlü ve şerbetli tatlılar,
- Kuru yemişler,
- Kuru meyveler,
- Sucuk, sosis, salam ve sakatatlar,
- Zeytin ve türevleridir.
Kolonoskopi diyeti süresinde yiyebileceğiniz yiyecekler;
- Gün ve 2. Gün
- Sabah; ıhlamur veya adaçayı, beyaz peynir, haşlanmış yumurta, bal veya pekmez, beyaz ekmek
- Ara Öğünde; açık çay ya da tanesiz komposto, sade galeta
- Öğle ve Akşam; içinde kesinlikle süt ve salça bulunmayan un çorbası yada şehriye çorbası, haşlama veya ızgara tavuk eti, sade pilav – makarna,
- Ara Öğün; açık çay ya da tanesiz komposto, pötibör bisküvi ya da sade galeta
- Gün
- Sabah; açık çay veya tanesiz komposto, pötibör bisküvi, bal ya da tanesiz reçel
- Ara Öğün; açık çay veya tanesiz komposto, sade galeta
- Öğle ve Akşam; içinde süt ve salça bulunmayan un çorbası veya şehriye çorbası, tanesiz komposto, pötibör bisküvi
- Ara Öğün; açık çay veya tanesiz komposto, sade galeta
Bu diyette verilen yiyecekler bağırsaklarınızı çalıştırarak temizlenmesini ve kolonoskopiden doğru sonuç alınmasını sağlayacaktır.
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