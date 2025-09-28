Habertürk
        Kolombiya lideri "Trump'a boyun eğmeyin" dedi, ABD vizesi iptal edilecek

        Kolombiya lideri "Trump'a boyun eğmeyin" dedi, ABD vizesi iptal edilecek

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, New York'ta düzenlenen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katıldı ve burada ABD askerlerine seslenerek, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, Trump'a boyun eğmeyin" ifadelerini kullandı. Petro'nun açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı kendisinin vizesinin iptal edileceğini açıkladı. Petro da buna tepki olarak "Artık ABD'ye seyahat etmek için vizeye ihtiyacım yok. Umurumda değil" dedi

        Giriş: 28.09.2025 - 09:29 Güncelleme: 28.09.2025 - 09:29
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'ta düzenlenen Filistin'e destek mitingine katıldığı için ABD'nin vizesini iptal edeceğine dair açıklamaya ilişkin "Artık ABD'ye seyahat için vizeye ihtiyacım yok." ifadesini kullandı.

        ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Petro, ABD Dışişleri Bakanlığının vizesinin iptal edileceğine yönelik açıklamasını değerlendirdi.

        "UMRUMDA DEĞİL"

        Cumhurbaşkanı Petro, "Artık ABD'ye seyahat etmek için vizeye ihtiyacım yok. Bogota'ya vardım. Umurumda değil. Vizeye değil, ESTA'ya (Elektronik Seyahat İzni) ihtiyacım var. Çünkü sadece Kolombiya vatandaşı değil, aynı zamanda Avrupa vatandaşıyım ve kendimi dünyada gerçekten özgür bir insan olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

        İnsanlığın özgür olması gerektiğini vurgulayan Petro, "Gezegende yaşama hakkımız var. Ben özgürüm ve dünyadaki her insan özgür olmalı." açıklamasında bulundu.

        PETRO İSRAİL'İ PROTESTO EYLEMİNE KATILMIŞTU

        ABD hükümeti, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılan Petro'nun vizesinin iptal edileceğini duyurmuştu.

        ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "ABD askerlerini emirlere itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği" belirtilen Petro'nun pervasız ve kışkırtıcı eylemleri nedeniyle vizesinin iptal edileceğini bildirmişti.

        "TRUMP'A BOYUN EĞMEYİN"

        Gustavo Petro ve Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters da Times Meydanı’nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılmıştı.

        Protestodaki konuşmasında "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullanan Petro, ABD askerlerine seslenerek, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, (ABD Başkanı Donald) Trump'a boyun eğmeyin." demişti.

