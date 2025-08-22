Kolombiya'da iki ayrı saldırıda 17 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Kolombiya'nın Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında, bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi.

AA'nın haberine göre, bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çoğu ağır 36 kişi yaralandı. Yetkililer, can kaybının artabileceğinden endişe ettiklerini belirtti. Saldırı nedeniyle çevredeki iş yerleri ve araçlarda büyük hasar oluştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central elebaşı Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Cauca'daki Canon del Micay bölgesinde ordunun bir süredir operasyon yürüttüğünü hatırlatan Petro, "Terörizm, kendilerini Ivan Mordisco tarafından yönetildiğini iddia eden ve uyuşturucu ticareti konseyinin kontrolüne tabi olan grupların yeni ifadesidir" dedi.

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, yerel basına yaptığı açıklamada, bugünden itibaren kentte 4 tondan fazla kamyonların girişini kısıtlayacaklarını belirterek, "Bu şiddet eylemi, şehrimizin yaşamına, huzuruna ve güvenliğine yönelik bir tehdittir" ifadesini kullandı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, yaptığı açıklamada, "Amalfi kırsalında, görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı." ifadelerini kullandı.

Amalfi kırsalında operasyon icra eden polis helikopteri, İHA ile saldırıya uğradı. Yetkililer, düşen helikopterde bulunan 12 polisin öldüğünü, 5 polisin yaralandığını duyurdu. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Diğer yandan Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğradıktan sonra düşen helikopterdeki 12 polis öldü, 5 polis de yaralandı.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

CUMHURBAŞKANI PETRO: BAZI SUÇ ÖRGÜTLERİ, TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLECEK

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cali kentindeki askeri hava üssü yakınlarında bir kamyonla düzenlenen bombalı saldırının ardından bazı suç örgütlerini "terör örgütü" ilan edeceğini açıkladı.

Valledupar şehrinde konuşan Petro, Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında bomba yüklü kamyonla yapılan saldırıya değindi.

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC), eski FARC üyeleri tarafından kurulan Segunda Marquetalia ve organize suç örgütü Clan del Golfo'yu terör örgütü ilan edeceğini belirten Petro, "Bir karar aldım. Araştırmalarımız, sözde Clan del Golfo, Segunda Marquetalia ve EMC'nin uyuşturucu ticareti konseyinin parçası olduğunu gösteriyor. Bunlar, Bogotá da dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde kovuşturulabilecek terör örgütleri olarak kabul edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Petro, terörist eylemlerin hedefinin sivil halkta korku yaratmak olduğunu vurgulayarak, "Cali'deki yaşananlar, sivil halkta korku yayan bir saldırıdır. Hükümetim döneminde bu ikinci kez gerçekleşiyor. Bu bir terörizmdir." dedi.