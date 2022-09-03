Kolombiya'da bombalı ve silahlı saldırıda 8 polis öldü

Kolombiya'nın orta kesimlerinde bulunan Huila yönetim bölgesinde bombalı ve silahlı saldırı sonucu 8 polis öldü.
El Tiempo gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir sosyal yardım programından Huila'nın Neiva kentine bağlı San Luis kasabasına döndükleri sırada 2 devriye aracına kırsal alanda saldırı düzenlendi.
Kara yolu ile ulaşımın zor olduğu bölgede önce bombalı saldırıya uğrayan 2 devriye aracına, ardından da uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı, 8 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.
AA'nın haberine göre; saldırının failleri henüz belirlenemezken, Huila bölgesinde Kolombiya hükümeti ile 2016'da imzalanan barış anlaşmasına karşı çıkan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) mensup grupların bulunduğu biliniyor.
"BU OLAYLAR, TAM BİR BARIŞIN AÇIK BİR SABOTAJINI İFADE EDİYOR"
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "San Luis, Huila'da 8 polisin öldüğü patlayıcılarla düzenlenen saldırıyı kati surette reddediyorum. Aileleriyle dayanışma içinde olduğumu bildiriyorum. Bu olaylar, tam bir barışın açık bir sabotajını ifade ediyor. Soruşturmayı üstlenmeleri için yetkililerden bölgeye gitmelerini istedim." ifadelerini kullandı.
Savunma ve İçişleri Bakanları ile Ulusal Polis Genel Müdürüne Neiva'da bir acil durum masası kurulması talimatını veren Petro, saldırının düzenlendiği Neiva şehrine gitti.
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