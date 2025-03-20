Kolombiya 8 uyuşturucu kaçakçısını ABD'ye iade etti

ABD'de Florida Güney Bölge Mahkemesi tarafından haklarında yakalama kararı bulunan 8 uyuşturucu kaçakçısı, Kolombiyalı yetkililer tarafından Interpol'e teslim edildi.

AA'nın Kolombiya basınına dayandırdığı habere göre; iade edilenler arasında, eski Cali karteli liderlerinden Henry Loaiza'nın oğlu Loaiza Montoya da bulunuyor.

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Kolombiya polisi, söz konusu kişilerin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağının bir parçası olduğunu ve tonlarca kokain sevkiyatından sorumlu olduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da güvenlik güçlerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Aralarında Alacran'ın oğlunun da bulunduğu 8 Kolombiyalı mafya üyesini ABD'ye teslim ettik. Bu kişiler Meksikalı kartellerle ve kendilerini devrimci olarak tanımlayan gruplarla ittifak halinde hareket ediyor. Ancak gerçekte onlar sadece birer mafya üyesi. Kendimi bir gardiyan gibi hissetmek istemiyorum, Kolombiyalıları başka bir güce teslim etmekten de hoşlanmıyorum. Ancak bu insanlar Kolombiya toplumuna büyük zarar verdi."

"Alacran" lakaplı Henry Loaiza Ceballos, Kolombiya'nın en tanınmış uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak biliniyor. Eski Cali karteli üyelerinden olan Ceballos daha sonra "Los Magicos" adlı suç örgütünün liderliğini üstlendi.