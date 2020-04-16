Kolesterolü yükselten gıdalar

Kolesterolün iyi ve kötü olmak üzere iki ayrı çeşidi vardır. İyi kolesterol HDL, kötü kolesterol LDL olarak adlandırılır.

Kolesterol yüksekliği kalp ve damar hastalıkları için büyük risk oluşturur. Nedeni ise; Kötü kolesterolün kanda fazla birikmesiyle taşınamaz ve damarlara yapışır, zamanla da damar sertliği, damar tıkanıklığı oluşturur. İyi kolesterol ise; kandaki iyi kolesterolle birlikte taşınır ve damarların tıkanmasını engeller.

Sağlıklı bir kalp ve damar için gerekli olan, kolesterol oranının dengede tutmayı sağlayan besinleri tüketmek. Hangi besinlerin kolesterolü daha yükselttiğini bilirsek, kolesterolü yükseltmeden beslenebiliriz.

Yüksek Kolesterol İçeren Gıdalar

100 gr yumurta Sarısı1234 mg kolesterol içermesiyle en yüksek kolesterol oranına sahiptir. Günde sadece 210 mg yumurta sarısı vücudun ihtiyacının % 70 oranında karşılayabiliyor.

100 gr karaciğer vücudun günlük ihtiyacını iki katını karşılamaktadır.

100 gr tereyağında 215 mg kolesterol içerir ve vücudun ihtiyacın % 72 oranını

100 gr karides vücudun ihtiyacının % 65 karşılar.

Kahvaltıda tüketilen yumurta, sosis, sucuk, yağlı peynir kolesterol oranları bakımından çok yüksek besinlerdir. Bunları aynı anda tüketmek, kolesterolü önemli ölçüde yükseltir.

Balıklar omega 3 ve 6 için tüketilmesi tavsiye edilse de, yağlı olan balıklarda kolesterol miktarı yüksektir.

Yağlı Balıklar: Balık yağı sağlıklı ve vücut tarafından üretilmeyen omega yağ.

Peynir: İyi bir protein ve kalsiyum kaynağı olan peynirin bazı türleri (özellikle tam yağlı olanları) yüksek miktarda kolesterol içermektedir.

Yüksek Kolesterol İçeren Besinler

Yumurta, yumurta sarısı, Kuzu dalak, Tavuk taşlık, Yengeç eti, Krem peynir, Tereyağı, Sığır eti, Ördek ciğeri, Dana ciğeri, Sığır dalağı, Istakoz, Karides, Dana böbrek, Balık yağı, Kuzu ciğeri, Sığır ciğeri, Kuzu ciğeri, Sığır ciğeri, Kuzu ciğeri, Sığır ciğeri, Kuzu ciğeri, Sığır ciğeri, Balık, Tavuk, Dondurma, Havyar, Tavuk ciğeri, Kaz ciğeri bu besinlerden bazılarıdır. Kolesterolünüz yüksekse doktor kontrolünde beslenmenize yön vermeniz gerekmektedir.

Sağlıklı beslenmenin ilk kuralı, dengeli beslenmektir. Sürekli hayvansal gıda tüketmek de sürekli sebze tüketmek de vücut için zararlı.

Besinleri dengeli şekilde almak, spor yapmak kolesterolü dengede tutmak beraberinde kalp ve damar sağlığını korumak mümkün.