İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde gerçekleşen “Cuma İş Çıkışı” konserlerinde 8 Ekim Cuma akşamı saat 18.30’da Kolektif İstanbul sahne alacak.

Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan Cuma İş Çıkışı ücretsiz açık hava etkinlikleri 15 Ekim’de Yeni Türkü, 22 Ekim’de 90’lar Kafası: Nihat Sırdar ile devam edecek.