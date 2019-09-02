Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknokenti'nde faaliyet gösteren bir yazılım firmasınca tasarlanan "kolayrecete.com" mobil uygulaması sayesinde doktorlar reçetelerini daha kolay yazarken, hastalar da ilaçlarına daha hızlı ulaşabiliyor.

Teknokentte faaliyet gösteren Bulut MD firması, iş yerlerinde görevli ve evde bakım hizmeti veren doktorların talebi üzerine "kolayrecete.com" mobil uygulamasını tasarladı.

Bu uygulama sayesinde, bir yılda bir milyon 200 bin reçete yazılırken, doktorlar iş yerlerinde ve evde bakım hizmeti alan hastalara reçetelerini anında ulaştırabiliyor.

Firma ve proje koordinatörü Arda Turut, teknolojinin her geçen gün daha da hayatın içine girdiğini söyledi.

"TAMAMEN ÜCRETSİZ BİR SERVİS"

Bu anlamda "kolayrecete"nin özellikle iş yerlerinde görevli doktorların talebi doğrultusunda tasarlandığını aktaran Turut, şu bilgileri verdi: "2018 yılı itibarıyla e-reçete mecburi hale geldi. Çorlu'da bulunduğumuz için çevremizde birçok fabrika mevcut. Bu fabrikalarda çalışan iş yeri hekimleri bizden bir uyulama geliştirmemizi talep etti. Çünkü Türkiye'deki iş yeri hekimlerinin yaş ortalaması yüksek. Kullanabilecekleri en hızlı en kolay yazılımı talep ettiler. Biz de buna kayıtsız kalmayarak kolayrecete.com'u geliştirdik. Bu, tamamen ücretsiz bir servis."

"GİTTİKLERİ EVDE REÇETE YAZABİLİYORLAR"

İş yeri hekimlerinin memnun kalmasından sonra farklı branşlarda ve alanlarda görev yapan doktorların da uygulamayı talep ettiğini anlatan Turut, bu sayede mobil uygulamanın daha geniş kitleye yayıldığını söyledi.

Uygulamanın Apple ve Google Play‎'den indirilebildiğini vurgulayan Turut, şöyle konuştu: "Bu çalışmamız tamamen doktorların talebi doğrultusunda gerçekleştirildi. Önceden doktorlar iş yerlerine gidiyordu ama iş yerlerinin şartları elverişli değildi. Bu uygulamamız sayesinde şimdi cep telefonlarından kolayca reçete yazılabiliyor. Evde sağlık hizmeti veren doktorlarımız da bize ulaşmışlardı. Doktorların bu konuda talebi vardı. Tedavi için aynı gün birden fazla eve gittiklerini ancak reçete yazamadıklarını bildirdiler. Biz de bunun üzerine kolayrecete.com'un mobil uygulamasını geliştirdik. Bunu IOS ve Android olarak geliştirdik. Bu sayede doktorlarımız cep telefonlarından reçete yazabiliyor artık."

Turut, geçen yılın ortalarından şimdiye kadar mobil uygulama üzerinden bir milyon 200-300 bin civarında reçete yazıldığına işaret ederek, "Bu uygulama doktorlarımızın zamandan tasarruf etmelerini, hastaların reçetelerini anında alabilmelerini sağladı. Doktorlarımızın işinin kolaylaştırmak bizi mutlu etti" dedi.