02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknokenti'nde faaliyet gösteren bir yazılım firmasınca tasarlanan "kolayrecete.com" mobil uygulaması sayesinde doktorlar reçetelerini daha kolay yazarken, hastalar da ilaçlarına daha hızlı ulaşabiliyor.
Teknokentte faaliyet gösteren Bulut MD firması, iş yerlerinde görevli ve evde bakım hizmeti veren doktorların talebi üzerine "kolayrecete.com" mobil uygulamasını tasarladı.
Bu uygulama sayesinde, bir yılda bir milyon 200 bin reçete yazılırken, doktorlar iş yerlerinde ve evde bakım hizmeti alan hastalara reçetelerini anında ulaştırabiliyor.
Firma ve proje koordinatörü Arda Turut, teknolojinin her geçen gün daha da hayatın içine girdiğini söyledi.
"TAMAMEN ÜCRETSİZ BİR SERVİS"
Bu anlamda "kolayrecete"nin özellikle iş yerlerinde görevli doktorların talebi doğrultusunda tasarlandığını aktaran Turut, şu bilgileri verdi: "2018 yılı itibarıyla e-reçete mecburi hale geldi. Çorlu'da bulunduğumuz için çevremizde birçok fabrika mevcut. Bu fabrikalarda çalışan iş yeri hekimleri bizden bir uyulama geliştirmemizi talep etti. Çünkü Türkiye'deki iş yeri hekimlerinin yaş ortalaması yüksek. Kullanabilecekleri en hızlı en kolay yazılımı talep ettiler. Biz de buna kayıtsız kalmayarak kolayrecete.com'u geliştirdik. Bu, tamamen ücretsiz bir servis."
"GİTTİKLERİ EVDE REÇETE YAZABİLİYORLAR"
İş yeri hekimlerinin memnun kalmasından sonra farklı branşlarda ve alanlarda görev yapan doktorların da uygulamayı talep ettiğini anlatan Turut, bu sayede mobil uygulamanın daha geniş kitleye yayıldığını söyledi.
Uygulamanın Apple ve Google Play'den indirilebildiğini vurgulayan Turut, şöyle konuştu: "Bu çalışmamız tamamen doktorların talebi doğrultusunda gerçekleştirildi. Önceden doktorlar iş yerlerine gidiyordu ama iş yerlerinin şartları elverişli değildi. Bu uygulamamız sayesinde şimdi cep telefonlarından kolayca reçete yazılabiliyor. Evde sağlık hizmeti veren doktorlarımız da bize ulaşmışlardı. Doktorların bu konuda talebi vardı. Tedavi için aynı gün birden fazla eve gittiklerini ancak reçete yazamadıklarını bildirdiler. Biz de bunun üzerine kolayrecete.com'un mobil uygulamasını geliştirdik. Bunu IOS ve Android olarak geliştirdik. Bu sayede doktorlarımız cep telefonlarından reçete yazabiliyor artık."
Turut, geçen yılın ortalarından şimdiye kadar mobil uygulama üzerinden bir milyon 200-300 bin civarında reçete yazıldığına işaret ederek, "Bu uygulama doktorlarımızın zamandan tasarruf etmelerini, hastaların reçetelerini anında alabilmelerini sağladı. Doktorlarımızın işinin kolaylaştırmak bizi mutlu etti" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!