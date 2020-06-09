'Koku'nun çekimlerine başlandı

Yasin Çetin ile Barış Gördağ'ın yönettiği 'Koku'da başrolleri Nergis Öztürk, Yunus Emre Yıldırımer, Güliz Şirinyan, Eren Yılmaz ve Mehlika Buğlem Kılıç paylaşıyor.

Malatya'nın Kale İlçesinde çekilen 'Koku'nun senaryosunu Hazel Sevim Ünsal yazdı. Yasin Çetin, film hakkında şunları söyledi; "Yönetmenlik yapmaya karar verdiğimde kendime koyduğum ilk kural, popüler kültürün dışında gerçek hayatı yansıtan hikâyelere odaklanmam gerektiğiydi. Okumanın ve araştırmanın bir külfet olarak görüldüğü çağda, biz hikaye anlatıcısı yönetmenlere ağırlığı kulak ardı edilmeyecek bir görev düşmektedir; madem toplum okumaktan kaçınıyor o halde izlediği şeyler öğretici ve gerçek olmalı. Bu yüzden filmlerin alt metni dolu olmak zorundadır zaten filmi film yapan temel şeylerden biri de budur. 'Koku'da perde arkasında cahilliğe terk edilen bir insanlık savaşının mücadelesine yer veriyoruz. İleri kültür sermayesine sahip bir öğretim görevlisi ve kendini insanlardan soyutlamış bir çocuğun çatışması. Modern toplumun kişiye koyduğu sınırların tanınmadığı, Anadolu topraklarında ki bir köyde, İlhan'ın sınırlarını aştığı her yeniliğin onu korkuttuğu ancak eksik kalan sevgisinin ise nasıl yoğrulduğunu anlatan bu hikayede, sevginin ancak sevgi tarafından doğurulduğunu izleyeceksiniz. "