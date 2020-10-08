'Koku' filmi görücüye çıktı

Yönetmen koltuğunda Yasin Çetin ve Barış Gördağ’ın oturduğu Koku filminin teaser'ı büyük beğeni topladı. Teaser yayınlandıktan sonra filmseverlerin ve sosyal medyada ilgi odağına oturan filmin ilk durağı Antalya Altın Portakal Film Festivali oldu. Heyecanla Pazar günü yapılacak finali bekleyen Koku filminin sonraki durağı ise Boğaziçi Film Festivali olacak.

Yıl boyunca yapılacak festivallerde adından söz ettirmeye hazırlanan Koku filminin, oyuncu kadrosu da zengin. Nergis Öztürk, Yunus Emre Yıldırımer, Güliz Şirinyan, Eren Yılmaz, Mehlika Buğlem Kılıç gibi başarılı oyuncularla adeta yıldızlar geçidine dönen Koku, Antalya’da yapılan ilk gösterimiyle sinema yazarlarında da tam not aldı.

Filmin Konusu:

Felsefe profesörü İlhan, menopoza girdiğini öğrenince bir an önce çocuk sahibi olması gerektiğini düşünür. Annesinin, erkek kardeşlerine olan düşkünlüğü yüzünden eksik, yarım sevgilerle büyüyen kadın, kendi ideal ailesine sahip olmak istemektedir. Yalnızdır. Erkek arkadaşından ayrıldığı için bir arayışa girer. Psikoloji yüksek lisans öğrencisi Mustafa’yla para karşılığı bir anlaşma yapar, hamile kalır. Sıkıntılı hamilelik sürecini Mustafa’nın ailesinin yanında yani Malatya’da bir köyde atlatmak zorunda kalmıştır. Köyde sağır, dilsiz olan ninesini yeni kaybetmiş olan küçük bir kızla yolları kesişen İlhan’ın hayatı bambaşka bir yöne çekilmeye başlar. Konuşmayı bile başaramayan Zel, İlhan’a bir anda bağlanır. İlhan’ın kullandığı parfüm ona ninesinin nergis kokusunu anımsatmaktadır. İlhan gerçek ve karşılıksız sevginin ne demek olduğunu Zel’den öğrenecektir.