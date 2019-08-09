Kokteyl festivali KüçükÇiftlik Park'ta

Kokteyl severler 31 Ağustos'ta İstanbul Cocktail Festival'inde buluşacak.

Yeme içme dünyasının klasikleşen kültürü kokteyllerin Türkiye’deki festivali Cocktail Festival, 31 Ağustos tarihinde yeniden KüçükÇiftlik Park'ta!

2017 Ekim ayında Türkiye'yi yepyeni bir festival anlayışıyla tanıştıran ilk kokteyl festivali İstanbul Cocktail Festival, Mayıs ayında İzmir'de düzenlediği etkinliğin ardından 31 Ağustos 2019'da bir kez daha KüçükÇiftlik Park'ta kokteyl kültürünün her seviyeden meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Nilpek.

Festival sahnesinde bu sene Türk alternatif müziğin en önemli temsilcilerinden ve öncülerinden Büyük Ev Ablukada'nın yanı sıra Son Feci Bisiklet, Nova Norda, Nilipek., Can Ozan ve Jamie S. yer alacak.

Son Feci Bisiklet.

İstanbul Cocktail Festival; miksolojiyi bir bilim ve sanat gibi değerlendiren en usta mekanların imza lezzetlerini sunacakları standlar, ödüllü miksolojistlerce verilecek kokteyl atölye ve şovları, Türkiye’nin özgün müzisyenlerinden performanslar ve bağımsız butiklerin tasarım sergileriyle renklenerek her duyuya dokunan eşsiz bir gastronomik yolculuk yaşatacak.

Nova Norda.