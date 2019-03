Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncuların tam kadro bulunduğu galada basın mensuplarına film hakkında açıklamalarda bulundu. Filmin başrol oyuncularından Gürbey İleri, 13 günde filmi çektiklerini söyledi. Oyuncu, ”Normalde 1,5 ayda çekilecek bir filmi, 13 gün gibi kısa bir sürede çektik. Ekip arası uyumumuz çok iyiydi." diye konuştu.



"SEVGİYİ UNUTTUK"



Filmde kansere yakalanmış bir çocuğun yaşadığı çaresizliği canlandıran Gürbey İleri, film ile ilgili, “Biz öylesine her şeyi çok çabuk tükettiğimiz bir devirde yaşıyoruz ki, karşı taraftan bir beklenti olmadan değer vermeyi unuttuk bence. Yani sevgiyi unuttuk. Filmimiz de seyircilere ailemizin değerini, sevdiklerimizi, sağlığımızın kıymetini bilmemizi tekrardan hatırlatacaktır" dedi.



"YEŞİLÇAM'A OLAN BİR ÖZLEM KONUSU VAR"



Usta oyuncu Köksal Engür, sinema filmlerine ve seyircisine dikkat çekerek, "Benim görüşüme göre bol bol film çekilmeli. Bu filmde Yeşilçam'a olan bir özlem konusu var. O zamanlar seyirciler çekilen her filme gidiyordu. Şimdi ise seçerek gidiyorlar. Bence filmlerin seçilmemesi, her tür filmin seyredilmesi lazım“ dedi.