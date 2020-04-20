20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Psikolojik sorun ve rahatsızlıklarda yaşanmakta olan sorunların sözel etkileşim yolu ile çözümlenmesi psikoterapinin alanına giren bir uygulamadır. Kognitif terapi de; yüksek oranda etkiye sahip 400 den çok araştırma ile doğruluğu kanıtlanmış olan bir terapi yöntemidir.
Kognitif tedavi; kişinin yaşadığı sorunlara odaklanarak, çözüm sağlayan, belli bir zaman içerisinde olabilen, kanıtlar ile desteklenen bir terapi ve tedavi şeklidir. Bu tedavi ile kişi bir taraftan sorunlarını çözmeye başlar diğer taraftan da yaşantısı içerisinde çok sayıda kullanabileceği beceri ve bilgilerle donatılır. Bu beceriler; işlev özelliği yenilenen davranış biçimleri, yeni inanç, düşüncede oluşan çarpıtmaların düzeltilmesi, yeni düşünce sistemleri geliştirmek ve kişisel ilişkilerinde yeni beceri sahibi olmaktır. Yani kısacası; kognitif terapi ile kişi; duygu, düşünce ve davranış tarzında değişim yaşar.
Kognitif terapide danışan ve psikoterapist birlikte hareket ederek işbirliği içerisinde olurlar. Her iki tarafta aktif olarak hareket ederler. Pozitif düşünce tarzı ile değil; gerçekçilik, bütünsel ve işlevsel düşünce ile bakış açısı belirlenir. Kısa rahatlamalar sağlayarak hareket edilmez; kişinin yaşadığı sorunların hayatı içerisinde çözümünü sağlayarak bu beceri, bilgi ve sorunlarla baş etme yöntemini kullanması sağlanmaktadır.
Kognitif terapide öğretilen çözümler; davranışçı ve kognitif temeller ile sağlanmaktadır. Düşünce yapımız ile olayları belirleriz, bize sunulan durumlar bunu ortaya çıkarmaz. Nasıl hissedersek öyle bir bakış açısı geliştiririz. Olaylara ya da durumlara yüklediğimiz anlamlarla duygularımız gelişir. Kişinin ailesi, arkadaş ilişkileri, okul yaşantısı gibi birçok çocukluk yaşantısı inancı etkiler ve inançlarının oluşumuna ve düşünce biçimine etki eder; kognitif modelin ana temeli budur. Hayatın içerisinde gün içinde yaşanan psikolojik sorunlar, sıkıntılar kişiliğimizin parçası olan inaçlarımızı etkileyerek net, açık ve doğru düşünce oluşmasına engel olabilir. Kişinin düşünce şeklini yeniden bir yapılandırma, davranışlarının değişimini sağlama, sorunların üstesinden gelebilme yetisi oluşturarak çözüm üreten bir yöntemdir.
Kognitif terapinin kullanıldığı alanlar
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