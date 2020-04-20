Koenzim Q10 nedir?

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vücudumuzdaki her hücrede bulunan Koenzim Q10, kimyasal reaksiyon hızını ayarlayan, yediğimiz yiyecekleri bize enerji olarak dönüştüren protein ayarında bir bileşiktir.
Vücudumuzun sağlığını koruyabilmek ve devam ettirebilmek için KoenzimQ10 bileşimi şarttır. Bu bileşeni yediklerimizden alabildiğimiz gibi, takviye olarak da almak mümkündür.
Koenzim Q10 DNA onarmada, Kanser gelişimini önlemede işe yaradığı düşünülse de, bu henüz FDA tarafından onaylanmamıştır. Rejim yapılırken Koenzim Q10’un en çok alınabildiği tavuk eti, dana eti ve balıktır ancak bu yeterli değildir. Ayrıca günlük beslenmede brokoli, soya fasulyesi, bitkilerde ve hayvansal gıdalarda farklı miktarlarda bulunmaktadır.
En yüksek Koenzim Q10 alabildiğimiz besin ettir ve yaklaşık %64 oranını etten sağlarız. En yüksek Koenzim Q10 etten sonra sakatatlarda, yumurtada, sütte ve bitkisel yağlarda olduğu belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde Koenzim Q10 içeriği en düşük yiyecek Hindistan cevizidir.
Uluslararası sağlık standartlarına göre belirlenen miktarlar, diyet yapıldığında ne yazık ki alınamıyor.
Koenzim Q10’un yararları ve zararları nelerdir?
KoenzimQ10 bağışıklığı destekleyen, güçlendiren aynı zamanda organların fonksiyonel işlevlerini yerine getirmesini sağlayan bir bileşendir. Eksikliği durumunda organ görevini yerine getiremez, hücre yaşlanır ve ölür. Bu nedenle KoenzimQ10’un kanser tedavisinde çok yarar sağlayacağı iddiası var olmakla birlikte, henüz kanıtlanmış bir veri bulunmamaktadır.
İçinde bulunan B, C vitaminleri, çinko, selenyum, folik asit ve birçok minerallerle birlikte vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. Kalp rahatsızlığı olan hastalarda birkaç gün verilen Koenzim Q10 takviyesi, ağrıların azaldığı yönünde olsa da kanıtlanmış bir bilgi değildir. Yüksek tansiyon, düşük tansiyon, yüksek kolesterol de de dengelemeyi sağladığı düşünülse de araştırılması ilerleyen zamanlara bırakılmıştır. Diyabet hastalarında yapılan denemelerde kan şekerini ve hemoglobin düzeyi izlenmiştir. Diş eti ve ağız içi rahatsızlıkları için de doku onarımına katkı sağladığı düşünülüyor. Koenzim Q10’un ayrıca yaşlanma etkilerini yavaşlatarak, kozmetik dünyasının kullandığı bir bileşim halini almıştır.
Koenzim Q10’un takviye olarak alınması yapılan çalışmalar sonucunda önerilmemektedir. Gıdalardan alınan Koenzim Q10’un yeterli miktarda olması organla için yararlıdır, takviye olarak alınacaksa mutlaka bir doktora danışarak alınmalıdır.
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