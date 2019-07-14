14 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kod Adı: Londra filmi konusu ne? Kod Adı: Londra oyuncuları kimler? soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Toplam hasılatı 36,9 milyon dolar olan Kod Adı: Londra filminin IMDB puanı 6.2. Kod Adı: Londra filmine dair tüm detaylar haberimzide.
KOD ADI: LONDRA FİLMİ KONUSU NEDİR?
İngiltere Başbakanının zamansız vefatı sonrası, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs (Angela Bassett),Londra’da düzenlenecek cenaze töreninde Banning’i (Gerard Butler) Başkan Asher’ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir.
Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlikli organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra’da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker.
Tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher’ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.
KOD ADI: LONDRA OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenlik koltuğunda Babak Najafi'nin yer aldığı Kod Adı: Londra filminin oyucnu kadrosunda Gerard Butler - Mike Banning, Aaron Eckhart - Benjamin Asher (ABD Başkanı),Morgan Freeman - Allan Trumbull, Alon Moni Aboutboul - Aamir Barkawi, Angela Bassett - Lynne Jacobs, Robert Forster - General Edward Clegg, Melissa Leo - Ruth McMillan, Radha Mitchell - Leah Banning, Charlotte Riley - Jacqueline "Jax" Marshall, Jackie Earle Haley - DC Mason, Sean O'Bryan - Ray Monroe, Mehdi Dehbi - Sultan Mansoor, Waleed Zuaiter - Kamran Barkawi (Aamir Barkawi'nin oğlu ve uşağı),Colin Salmon - Chief Kevin Hazard, Patrick Kennedy - John Lancaster, Bryan Larkin SAS Lieutenant Will Davis, Deborah Grant - Doris (Leah'ın annesi),Anthony Delancy - Jacques Mainard, Alex Giannini - Antonio Giusti, Nancy Baldwin - Agnes Bruckner, Nigel Whitmey - Robert Bowman yer alıyor.
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