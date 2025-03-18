Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.806,74 %-0,51
        DOLAR 36,6534 %0,03
        EURO 40,0212 %-0,07
        GRAM ALTIN 3.569,96 %0,95
        FAİZ 37,11 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 40,27 %0,85
        BITCOIN 81.235,00 %-3,24
        GBP/TRY 47,5490 %-0,17
        EUR/USD 1,0908 %-0,13
        BRENT 71,67 %0,84
        ÇEYREK ALTIN 5.841,34 %1,03
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koçtaş'ın Kartal Anatolium mağazası yenilendi - İş-Yaşam Haberleri

        Koçtaş'ın Kartal Anatolium mağazası yenilendi

        Koçtaş, İstanbul Kartal Anatolium AVM'deki mağazasını yenileyerek ilk 1.000 m²'lik Big Box mağaza formatını hayata geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koçtaş'ın Kartal Anatolium mağazası yenilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Koçtaş, mağaza yolculuğunda yeni bir adım atarak İstanbul Kartal Anatolium AVM’deki mağazasını büyüterek yeniledi ve yeni nesil mağazacılık konseptiyle müşterilerine modern bir alışveriş deneyimi sunmak için kapılarını açtı.

        Anatolium mağazası, Koçtaş’ın ilk 1000 m²’lik Big Box formatındaki mağazası olma özelliğini taşıyor. Bu yeni format, küçük bir alanda geniş bir ürün gamı sunarken, esnek ve yenilikçi yapısıyla tasarlandı. Baştan aşağıya yeniden planlanan mağazada, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için birçok yenilik bir araya getirildi. Koctas.com.tr ve mağaza içi kiosklardan satın alınabilecek mobilyalar için özel bir showroom alanı oluşturulurken, mutfak ve banyo kategorilerinde ilham verecek deneyim alanları tasarlandı.

        REKLAM

        OPTİMİZE EDİLMİŞ ÜRÜN YERLEŞİMİ VE DİJİTAL DENEYİM

        1K format projesi çerçevesinde, mağazada en verimli ürün opsiyonları optimize edilerek tüm alt gruplar konumlandırıldı. Yeni dekoratif uygulamalar olan ilham gondol başları, dekorasyon teşhir dolabı, banyo showroom odaları ve mobilya deneyim alanı, kompakt bir alanda en iyi müşteri deneyimini sunmak için yerleştirildi. Mağazada dijital satış deneyimini güçlendirmek adına, iki adet kiosk konumlandırıldı.

        EXPRESS KASALARLA PRATİK ALIŞVERİŞ

        Koçtaş, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla Kartal Anatolium mağazasında "Express Kasa" sistemini devreye aldı. Kasiyer gerektirmeyen bu sistem, özellikle yoğun saatlerde hızlı ve kolay ödeme imkânı sunarak müşterilerin zamanını daha verimli kullanmasını sağlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Habertürk Anasayfa