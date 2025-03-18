Koçtaş'ın Kartal Anatolium mağazası yenilendi

Koçtaş, mağaza yolculuğunda yeni bir adım atarak İstanbul Kartal Anatolium AVM’deki mağazasını büyüterek yeniledi ve yeni nesil mağazacılık konseptiyle müşterilerine modern bir alışveriş deneyimi sunmak için kapılarını açtı.

Anatolium mağazası, Koçtaş’ın ilk 1000 m²’lik Big Box formatındaki mağazası olma özelliğini taşıyor. Bu yeni format, küçük bir alanda geniş bir ürün gamı sunarken, esnek ve yenilikçi yapısıyla tasarlandı. Baştan aşağıya yeniden planlanan mağazada, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için birçok yenilik bir araya getirildi. Koctas.com.tr ve mağaza içi kiosklardan satın alınabilecek mobilyalar için özel bir showroom alanı oluşturulurken, mutfak ve banyo kategorilerinde ilham verecek deneyim alanları tasarlandı.

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OPTİMİZE EDİLMİŞ ÜRÜN YERLEŞİMİ VE DİJİTAL DENEYİM

1K format projesi çerçevesinde, mağazada en verimli ürün opsiyonları optimize edilerek tüm alt gruplar konumlandırıldı. Yeni dekoratif uygulamalar olan ilham gondol başları, dekorasyon teşhir dolabı, banyo showroom odaları ve mobilya deneyim alanı, kompakt bir alanda en iyi müşteri deneyimini sunmak için yerleştirildi. Mağazada dijital satış deneyimini güçlendirmek adına, iki adet kiosk konumlandırıldı.

EXPRESS KASALARLA PRATİK ALIŞVERİŞ

Koçtaş, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla Kartal Anatolium mağazasında "Express Kasa" sistemini devreye aldı. Kasiyer gerektirmeyen bu sistem, özellikle yoğun saatlerde hızlı ve kolay ödeme imkânı sunarak müşterilerin zamanını daha verimli kullanmasını sağlıyor.