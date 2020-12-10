"Kanserim çalışmak istemiyorum" cinayeti! Kocaya 22 bıçak!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaşlı bir çifte bakıcılık yapan 3 çocuk annesi Şerife D. (37) ile aşçı olan eşi Vedat D. (38) arasında, iddiaya göre, dün saat 21.00 sıralarında, Yahşi Mahallesi, Defne Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şerife D., mutfaktan aldığı meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre Vedat D., vücudunun 22 yerine aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, gürültüleri duyan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Vedat D. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
MAKTULÜN KANINDA UYUŞTURUCU BELİRLENDİ
Polis, olayın ardından Şerife D.'yi gözaltına aldı. Vedat D.'nin cansız bedeni ise Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaşamını yitiren Vedat D.'nin kanında alkol ve uyuşturucuya rastlandığı öğrenildi.
"MEYVE BIÇAĞI İLE SALDIRDIM"
Gözaltına alınan Şerife D.'nin polise verdiği ifadede, 2 ay önce rahim kanserine yakalandığını belirtip, "Hastayım, artık çalışmak istemiyorum' dedim. Aramızda tartışma çıktı. Bir anlık öfkeyle meyve bıçağı ile saldırıp, öldürdüm" dediği öğrenildi. Şerife D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ÜÇ ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI
Öte yandan, çiftin 5, 10 ve 15 yaşındaki 3 çocukları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.
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