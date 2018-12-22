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Bursa'da bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı olarak Bursa 3. Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Tarafları eşit kusurlu bulan mahkeme, hem kadının hem de kocanın boşanma davasını kabul edip çifti boşadı. Kadına da yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. Kararı davacı-davalı erkek İ.D.'nin temyiz etmesi üzerine devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı.
"KADIN AĞIR KUSURLU, NAFAKA OLMAZ"
İHA'da yer alan habere göre İ.D.'nin eşine, "Sen delisin, akıl hastasısın, hastaneye yatman lazım" dediğine dikkat çeken Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, buna karşılık eşinin de İ.D.'ye hakaret ve küfür ederek, "Sen erkek misin, salak" dediğini vurguladı. Eşe hitaben kullanılan bu sözü boşanma sebebi sayan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararında şu ifadelere yer verdi: "Tarafların gerçekleşen bu kusurlu davranışlarına göre boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-davacı kadının ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden tarafların eşit kusurlu kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Boşanmaya sebebiyet veren vak’alarda davalı-davacı kadın ağır kusurludur. Ağır kusurlu eş yararına yoksulluk nafakası hükmedilemez. O halde kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar vermek gerekirken Bursa 3. Aile Mahkemesi'nin nafakaya hükmetmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
"APTAL, SALAK" DEMEK BOŞANMA NEDENİ
Öte yandan Çorlu'daki bir boşanma davasında da son noktayı koyan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine, "Aptal, salak, sen erkek misin?" diyen kadını ağır kusurlu buldu. Kadının boşanma davasını kabul eden yerel mahkeme kararını bozan daire, erkek Ü.T.'nin de boşanma davasının kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.
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