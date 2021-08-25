Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı BKM yapımı Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi sosyal medyanın gündeminde. Usta oyuncu kadrosuyla adından sık sık söz ettiren Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi ile ilgili merak edilenleri derledik...

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU NE?

Ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun (Ezgi Mola), aşık olduğu Sinan'a (Murat Yıldırım) kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım'la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çekildi.

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ OYUNCULARI KİM?

Ezgi Mola

Murat Yıldırım

Hümeyra

Nevra Serezli

Gülenay Kalkan

Eda Ece

Begüm Öner

Gül Arıcı

Muhammet Uzuner

İsmail İncekara

Nilgün Kasapbaşoğlu

Meltem Özsavaş

Hakan Salınmış

Enis Arıkan

Bora Akkaş

Güven Murat Akpınar

Güçlü Yalçıner

Mehmet Baran Erdoğan

Tolga Çıklaçiftçi

Romina Özipekçi

Gözde Seda Altuner

Burak Topaloğlu

Emine Gülsüm Göznümer

Ayten Mısırlıoğlu